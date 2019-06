Gigi Buffon ha terminato ieri la sua esperienza con il Psg. Ma cosa farà ora? Molte le ipotesi, con il suo agente Silvano Martina che al Corriere dello Sport ha raccontato: "Gigi è un uomo felice, rilassato e sereno. Deciderà senza fretta". Dopo aver lasciato la Juventus lo scorso giugno, per Buffon potrebbe iniziare una nuova esperienza. Sempre in campo. La preferenza? Una squadra che possa regalargli il sogno concreto di una Champions League da protagonista. No, non sembra ancora il tempo giusto per sedersi dietro una scrivania o per un ruolo di rappresentanza. Gigi vuole giocare. E giocherà.