Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Gianluigi Buffon è pronto per un'altra sfida con la maglia della Juventus. E' lo stesso portiere a rivelarlo alla televisione del club: "​Non smetto perché sto bene - ha spiegato a Juventus.tv -. E per avere rispetto dei sogni che avevo da bambino. A quell’età mi sarei emozionato anche se mi avessero detto che sarei diventato un portiere di serie C…". Parole che sanno di rinnovo, con la dirigenza pronta a confermare per un altra stagione il portiere ex azzurro.