"Vedendo da lontano quest'anno, la Juve è stata così forte che non ho visto antagoniste. Di certo l'arrivo di Conte all'Inter fa si che l'Inter diventi una candidata molto seria per il titolo ma a luglio è un po' presto per stilare classifiche". Da neo juventino - qui l'intervista completa rilasciata quest'oggi alla presentazione del nuovo store bianconero di Milano -, Gigicontinua a credere che la Juventus possa essere la squadra da battere in questa nuova stagione che si apre. E neanche l'arrivo di Conte sulla panchina dell'Inter, per Gigi, cambia le gerarchie. Sarà una lunga stagione, con tanto da vincere... e poco da perdere.