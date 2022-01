Gigi Buffon, in un'anticipazione dell'intervista di domani a La Gazzetta dello Sport, parla anche di Dusan Vlahovic.



44 ANNI - "Bell'effetto farli in questo modo, è stata una sorpresa. Non avrei mai creduto di festeggiarli in attività. La vita sorprende sempre, se ti metti nella condizione di poter stupire anche te stesso".



VLAHOVIC - "Penso che la Juve abbia fatto il più bello, grande, sorprendente acquisto che una squadra che mira a vincere e rimanere grande, potesse fare. Non si è smentita".