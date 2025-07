Buffon vince il Premio Bancarella Sport 2025

Getty Images

Gianluigi Buffon continua a scrivere pagine importanti, questa volta però lontano dal campo da gioco. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha conquistato il Premio Bancarella Sport 2025 grazie al libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” (Mondadori), un racconto sincero e profondo sulle sue cadute e rinascite.Il verdetto è arrivato in modo chiaro durante lo spoglio pubblico in piazza della Repubblica a Pontremoli: con 193 voti, Buffon ha staccato nettamente la concorrenza, ricevendo il prestigioso San Giovanni di Dio, simbolo del premio. Emozionato, Buffon ha commentato: “Non è il mio campo abituale, qui mi sento un po’ a disagio, ma ricevere un riconoscimento simile mi onora profondamente”.

Alle sue spalle, con 160 voti, si è classificato Paolo Piras con “Vertical. Il romanzo di Gigi Riva”. Terzo posto per Claudio Colombo e “Giù la testa”, con 134 preferenze.Il riconoscimento premia non solo l’autenticità del racconto di Buffon, ma anche il suo legame profondo con lo sport, capace di ispirare librai, appassionati e giurati di una delle manifestazioni letterarie più prestigiose in Italia.