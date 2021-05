La Juventus dovrà lavorare parecchio sul fronte portieri nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il titolare, andrà sciolto il nodo riguardante Donnarumma e Szczesny, decidendo se rinunciare a Gigio o se ingaggiarlo e vendere il polacco. E dopo l'annuncio dell'addio alla maglia bianconera di Gigi Buffon, ci sarà anche da trovare un nuovo secondo portiere. Secondo la Gazzetta dello Sport i candidati al momento sono due:, tuttora di proprietà juventina in prestito al Genoa, che però sarebbe titubante perché vorrebbe giocare titolare in chiave Mondiali 2022; ed, della Sampdoria, che è cresciuto nel vivaio Juve e verrebbe volentieri a fare il vice di Szczesny o Donnarumma.