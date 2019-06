Sembra essere definitivamente tramontata l’ipotesi di una nuova esperienza all’estero per Gianluigi Buffon. Il portiere italiano campione del mondo nel 2006 avrebbe scartato le piste Barcellona ed Arsenal, preferendo tornare in Serie A per concludere la carriera. Al momento, in pole position c’è il Parma, la squadra che lanciò Gigi negli Anni ’90. Si tratterebbe di un ritorno dettato dall’affetto e dalla riconoscenza del numero uno per il club emiliano. Ma nelle ultime ore sono spuntate altre ipotesi: secondo Marca, anche Lazio e Genoa si sarebbero fatte avanti per l’ex Juventus. Buffon, per ora, prende tempo per riflettere. Le prossime settimane potrebbero essere decisive.