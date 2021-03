3









Il futuro della Juventus è legato ai risultati. Agli ultimi della stagione, che da qui a maggio si dividerà tra la finale di Coppa Italia e la corsa per un posto nella prossima Champions League, che ormai sembra essere il vero obiettivo concreto dei bianconeri. In caso di fallimento totale, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Tutti coinvolti, nessuno escluso: da Pirlo alla squadra. Persino Ronaldo potrebbe rientrare in questo cambio generale a Torino. E anche una bandiera come Gigi Buffon: la carta d'identità dice 43 anni compiuti a gennaio, ma il portiere della Juve non ha nessuna intenzione di smettere e anzi, vorrebbe un ruolo più da protagonista. Fare il vice Szczesny inizia a stargli stretto, e se non dovesse trovare spazio in bianconero e pronto a fare le valigie e partire. In cerca di nuovi stimoli senza però abbassare il livello della sua carriera, altrimenti, come riporta La Gazzetta dello Sport, non è escluso che possa addirittura smettere.



PERIN - A quel punto i bianconeri dovranno trovare un sostituto come vice Szczesny. I nomi? Due su tutti: da una parte Mattia Perin, dall'altra Emil Audero. Giocatori che da quelle parti conoscono molto bene e che oggi difendono le porte delle due genovesi. Perin tra l'altro è ancora di proprietà della Juventus, che a gennaio 2020 l'ha girato in prestito secco al Genoa dove è tornato protagonista. Per lui sarebbe come un dejà-vu, avendo già fatto il ruolo di secondo al polacco nella stagione 2018-19, proprio quella in cui Buffon era al Psg.



AUDERO - Dall'altra parte c'è il classe '97 Audero, che conosce la Juventus come le sue tasche per aver fatto tutte le trafile in bianconero prima di andare in prestito al Venezia e alla Sampdoria, che nel 2019 l'ha riscattato definitivamente per 20 milioni di euro. Il cartellino del giocatore è tutto dei blucerchiati con la Juve che ha anche ufficialmente rinunciato al diritto di contro riscatto. Ma i colori bianconeri potrebbero essere ancora nel destino di Audero, che in caso di ritorno a Torino potrebbe essere anche inserito come 'giocatore cresciuto nel vivaio del club' nella compilazione delle liste europee. La Juve valuta e riflette questi profili in caso di addio di Buffon. Da una parte Perin, dall'altra Audero: in due per un posto, la casella di vice Szczesny può rimanere libera.