da record. Il portiere bianconero nel derby di ieri con il Torino ha festeggiato il primato di giocatore con più partite in Serie A: 648, staccando Paolo Maldini dopo averlo raggiunto nel periodo pre-lockdown. Per l'occasione, la Juventus ha anche fatto inserire delle patch speciali sulle maglie di ieri ( QUI tutte le foto). Nel post partita, Buffon ha mandato un messaggio attraverso un post sul suo profilo Instagram: "648 non è un numero ma una vita intera. Una vita con due guanti. Una vita tra due pali. Una vita fatta di tante sfide. E la sfida più bella deve ancora venire. 648 volte grazie".