Gianluigi Buffon è pronto per riscrivere un nuovo record della storia del calcio italiano. Il portiere della Juventus, infatti, è a solo una presenza dallo storico traguardo raggiunto da Paolo Maldini: essere in testa alla classifica delle presenze in Serie A. L'ex capitano del Milan è rimasto fermo a 647 presenze, le stesse di Buffon, a cui manca solo una gara per staccare Maldini. Dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia, in finale contro il Napoli, è però difficile che Gigi venga confermato contro il Bologna: per il ritorno della Serie A, infatti, dovrebbe ritornare il titolare della porta juventina, ​Wojciech Szczęsny.