Quella di ieri è stata una serata che sarebbe potuta passare alla storia per il Parma, capitanati da un Buffon simil 20enne e che fino ad una manciata di minuti dal termine aveva ipotecato il passaggio alla fase successiva della Coppa Italia. Ma un gol di Lautaro prima e quello di Acerbi poi hanno infranto i sogni dei gialloblù. Va però registrata una nota amara che ha fatto da cornice per buona parte della gara e che vede coinvolto l'ex portiere della Juve Gigi Buffon. L'ex Campione del Mondo è stato infatti preso di mira da cori beceri e fischi che non hanno nulla a che fare con la sportività, aldilà dei colori che si tifano, soprattutto se si tratta di una delle leggende del calcio italiano.- Fischi che però non sono piaciuti alla maggiorparte delle persone che seguono questo sport, le quali hanno dato libero sfogo ai loro pensieri attraverso dei post social. Da farsi come: 'Buffon è il Messi dei portieri', a 'Avanti così, il calcio va in dissoluzione', di post in difesa dell'ex numero 1 bianconero ce ne sono a centinaia, a dimostrazione del fatto che c'è ancora chi apprezza e valorizza il senso di questo gioco.