Il Psg è ormai un ricordo: Gigi Buffon, in questo momento, è assolutamente proiettato al futuro. Ecco, quale e dove sarà? Tra Portogallo e... Inghilterra. Sì, perché oltre al Porto è arrivata una telefonata molto stuzzicante: si tratta del Leeds, e della persona del Loco Bielsa che avrebbe avuto la premura di contattarlo e di chiedere la sua disponibilità a vestire la maglia del glorioso club di Championship. In realtà, il desiderio di Gigi è quello di provare un'altra avventura in Europa, in quella dei grandi. Anche per questo ha rifiutato la proposta della Fluminense, e anche per questo il Porto sarebbe pronto a investire tanto su di lui. Pure in termini di marketing.