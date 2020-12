Stasera sarà. Parola dell'amico e allenatore Andrea Pirlo, che stasera al Camp Nou si gioca la possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions come prima del girone. Buffon affronterà il Barcellona in quella che può essere l'ultima volta, ma con l'obiettivo di riscattare quei tre gol presi l'ultima volta che ha giocato in questo stadio nel 2017/18, quando Juve e Barça erano nello stesso girone proprio come quest'anno.- Con Pirlo in panchina Buffon ha giocato tre partite - tutte in campionato - contro Crotone Spezia e Cagliari, ma scendere in campo al Camp Nou ha tutto un altro sapore; lo riporta indietro nel tempo, a quando è stato davvero a un passo dal Barcellona. Anzi, in realtà era tutto fatto.- Accordo totale col Parma, Gigi è già in viaggio con il suo procuratore per andare a firmare. Parma e Barcellona distano più di 1000 km, e. Detto, fatto. Inversione di marcia, si torna indietro. Addio Barcellona, Gigi ha scelto la Juve. Il resto è storia recente, e stasera giocherà - per l'ultima volta? - in quello che sarebbe potuto essere il suo stadio.