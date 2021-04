Futuro ancora tutto da scrivere per Gigi Buffon, questa sera in campo dal 1' contro il Parma. Secondo Tuttosport, il portiere della Juve parlerà con Andrea Agnelli a fine stagione. Le opzioni sul piatto sono diverse: un ulteriore anno in bianconero o un'ultima esperienza da titolare, fino al ritiro. Intanto, stando a quanto riporta Gazzetta, questa potrebbe essere l'ultima partita disputata all'Allianz Stadium