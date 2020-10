Gigi Buffon ha fatto il suo esordio stagionale con la Juventus dell'amico e allenatore Andrea Pirlo. Il portiere bianconero, recordman assoluto di presenze in Serie A, stasera allo Scida ha sostituito Wojciech Szczesny e dunque arrotondato la cifra a 650. Un numero impressionante, che parla di una carriera passata attraverso intere generazioni di giocatori. Il record era arrivato nel derby dello scorso 4 luglio: contro il Torino, Buffon aveva superato Paolo Maldini, fino a quel momento in possesso del record di maggior numero di gettoni in Serie A.