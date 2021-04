1









Quelli che verranno saranno mesi decisivi per Gigi Buffon. Per il suo futuro alla Juve e per la sua carriera. Il portiere dovrà decidere se smettere o continuare a giocare: al momento il giocatore non ha intenzione di ritirarsi ma quella che sta per finire potrebbe essere l'ultima stagione in bianconero. Il contratto è in scadenza a giugno e al momento non ci sono segni per il rinnovo. Tre ipotesi per il futuro: il Parma, per chiudere la carriera lì dove è iniziata, il Genoa, del quale è sempre stato tifoso dichiarato, e l'Atalanta per fare ancora la Champions.