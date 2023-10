Le parole di Gianluiginello speciale del Tg1 "Buffon senza rete":DEPRESSIONE - "Avevo 25 anni. I segnali sono stati di grande pigriza fisica e mentale. Sono sempre stato uno entusiasta e qualche giorno di down me lo sono sempre concesso, però poi questa cosa vedevo che si protraeva nel tempo. Mi sono impaurito perché mi ero accorto di non essere più il Gigi che conoscevo. Non mi stavo più bene e ho cercato di aiutarmi in un modo naturale, ovvero parlando con le persone più care senza aver nessun tipo di pudore. Il primo passo verso l'uscita di questo buco nero è stato andare alla mostra di Chagall a Torino: mi ha trasmesso energia positiva, soprattutto il quadro della passeggiata dove ho capito che la figura di una donna, come possono essere una madre o una moglie, possano aiutarti a farti capire il valore delle cose".