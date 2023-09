Gigi, a Radio Serie A, torna sulla famosa frase del bidone dell'immondizia al posto del cuore: "Se ridirei quella frase sul bidone dell'immondizia? Ha fatto la storia, dai! Non è questione di dirla o di non dirla. Se me lo chiedi adesso, non lo direi. Ma eravamo nel 2018, no? Appena finito una partita, lo stato emotivo era di un certo livello. Alcuni sogni si stavano chiudendo. Dopo tre mesi avevo rivisto ma la mia condizione emotiva era diversa. Il bidone dell'immondizia, perché? Non ho idea. In quanto a fantasia non sono secondo a nessuno. Sarà stato uno spunto e mi è venuto in mente"