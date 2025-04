Buffon torna su Thiago Motta: 'Rimane un allenatore con talento incredibile, non mi spiego...'

AFP or licensors



Le parole di Buffon su Tudor e Thiago Motta

Gianluigipresente all’evento a Coverciano “Inside the Sport” ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus, l'avventura di Thiago Motta e la lotta scudetto tra Inter e Napoli."Da subito è sembrato in sintonia con l’ambiente, lo conosceva già e si è visto. Anche con giocatori e media ha creato una buona relazione, sta facendo un buon lavoro.che per me rimane un allenatore dal talento incredibile. Perché sia andata così non me lo so spieagare".

"Non è ancora stato deciso nulla. Fino alla fine ci saranno occasioni e rimpianti. Alla fine una tra Inter e Napoli capirà chi avrà sciupato più occasioni. Mi aspettavo una lotta del genere? Sì, quando il Napoli ha annunciato Conte ho capito subito che avrebbe fatto bene “.INTER IN CHAMPIONS - "Per essere in questo momento in vantaggio su una squadra come il Barcellona devi venire da un’altra galassia. Potrà giocarsela senza dubbio, come fanno le grandi squadre. E l’Inter lo è“.