Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Gigi Buffon è tornato sull'espulsione subita nel match di Champions League tra Real Madrid e Juve che decretò l'eliminazione dei bianconeri ai quarti di finale dell'edizione 2017-18. Ecco le sue parole: "Quella è la partita di cui vado più orgoglioso. Ancora adesso non ho capito perché Oliver mi ha espulso. Non l’ho offeso e temo che qualcuno dei miei compagni gli abbia tirato due cazzotti sulle costole, ma non ero io e mi sono preso il rosso! L’importante è battermi sempre per qualcosa".