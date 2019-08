"Bentornato a casa Gigi", così la Curva Sud della Juventus ha voluto salutare il rientro di Gianluigi Buffon a Torino, dopo una stagione tra alti e bassi al Paris Saint-Germain. Il numero 77 bianconero parte dalla panchina questa sera nella grande sfida contro il Napoli, come normale che sia in una stagione da secondo di Wojciech Szczesny, ma il suo pubblico non l'ha dimenticato e lo invoca, nella prima partita della stagione all'Allianz Stadium.