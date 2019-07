Your browser does not support iframes.

Gigi Buffon è tornato alla Juventus. Oggi le visite mediche e l'annuncio ufficiale del club bianconero. Una decisione, quella di tornare a casa dopo un anno passato a Parigi, che non è piaciuto per niente ai tifosi del Milan che vedono il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini a forte rischio. Sono solo stte, infatti, le presenze che separano il portiere della Juventus dallo storico difensore del Milan e della nazionale italiana. Gigi, nella prossima stagione, supererà salvo sorprese il record del numero 3 rossonero e questo non va molto a genio ai tifosi del Milan che sui social si sono scagliati contro Buffon dopo l'annuncio del suo ritorno. Il record di Maldini verrà superato, i battibecchi sui social sono già iniziati, i più particolari li trovate nella nostra gallery.