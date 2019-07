Gigi Buffon non sarà presentato dalla Juventus. Il portiere bianconero ha svolto le visite mediche ed è stato ufficializzato nella giornata di oggi ma non parlerà alla stampa nella classica conferenza stampa di presentazione. SEGUI IL LIVE si Ilbianconero.com ). Nessuna presentazione ufficiale per il portiere e il capitano che ha vestito per 18 anni la maglia bianconera prima di andarsene per un anno e tornare a Torino per chiudere la carriera.