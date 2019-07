Gigi Buffon è tornato alla Juventus. Dopo un anno passato al Psg, la chiamata del club bianconero è stata più forte di ogni altra richiesta che gli è arrivata. Gigi giocherà per un'altra stagione con la maglia della Juventus e poi si sposterà nella stanza dei bottoni della Juventus dove avrà un ruolo in dirigenza. Ci sono voci sulla clausola da 8 partite (almeno) che deve giocare in Serie A (per superare il record di Maldini) ma Ilbianconero.com non ha raccolto conferme circa questo particolare del contratto del portiere bianconero.