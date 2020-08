8









Il destino del calcio non guarda in faccia nessuno. A volte è crudele, anche verso coloro che hanno scritto pagine indelebili di questo sport. Anche verso uno come Gigi Buffon. Colui che l’anno scorso aveva deciso di interrompere il matrimonio con la Juventus per cercare altrove la fortuna in Champions League, trofeo sfiorato più volte in carriera ma mai conquistato. Al Paris Saint-Germain ha fallito il tentativo, e allora ha ben pensato di ricongiungersi con la Vecchia Signora dove ha trovato un cannibale della competizione, Cristiano Ronaldo. Ieri la beffa del fato, quando ha visto il PSG stravincere contro il Lipsia e centrare una storica finale di Champions League. Il popolo di Twitter non si è risparmiato, tra commenti spietati e altri più divertenti, ironici sulla corsa del leggendario portiere bianconero verso la coppa dalle grandi orecchie, che sta scappando sempre di più. Sfoglia la gallery per vedere i commenti su Buffon