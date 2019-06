Your browser does not support iframes.

Le voci sull’imminente ritorno di Gigi Buffon alla Juve per ora dividono i tifosi juventini, a quanto si apprende compulsando Twitter e Instagram. Ma in attesa di sbilanciarsi definitivamente - nel caso in cui le indiscrezioni venissero confermate - si dà libero sfogo all’ironia: in molti si interrogano sulla possibile reazione di Szczesny, che di quel compagno di reparto così “ingombrante” si era appena liberato, o del rapporto di complicità che potrebbe crearsi fra l’ex capitano e Maurizio Sarri. Com’è ovvio, inoltre, ad alcuni sembra di rivivere lo stesso film che già vide protagonista Leonardo Bonucci: lontano dai colori bianconeri per un anno soltanto, e poi riammesso non senza qualche polemica…