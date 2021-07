La Juventus è stata importante, importantissima per Gigi Buffon. Ma il Parma è stata davvero casa sua, là dove è nato tutto. Questo ci comunica il leggendario portiere ormai ex Juve nel post social con cui ha annunciato oggiparafrasando il detto inglese sulle coppe che dovrebbe vincere l'Inghilterra. Per Buffon si prospetta un anno in Serie B con l'ambizione di tornare subito in A.