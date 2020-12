E' passato quasi un anno esatto dall'ultima volta in cuiha giocato una partita di Champions con la maglia della Juve, prima di tornare tra i pali stasera contro il Barcellona: l'ultima volta era l'11 dicembre 2019 contro il Bayer Leverkusen, in cui Buffon ha mantenuto la porta inviolata con la squadra di Sarri che vinse 2-0. Stasera Gigi giocherà la presenza numero 675 in maglia bianconera, puntando al clean sheet numero 318.