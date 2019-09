Gigi Buffon sarà titolare oggi contro il Verona. Ancora, verrebbe da dire, visto che l'ultima partita giocata dal portiere con la maglia della Juve è stata proprio contro gli scaligeri. Quel giorno, all'Allianz Stadium, le lacrime sue e dei tifosi della Vecchia Signora si confondevano con la pioggia, oggi ci sarà di nuovo il sorriso sul volto di tutti. Gigi torna a difendere la porta della Juventus. Proprio ieri Buffon ha ricordato sui social quella che per ora è stata la sua ultima partita in bianconero: "Una partita che per me non può essere normale", ha scritto. ​Lo stimolo in più è dato da statistiche e storia. Con il gettone di oggi, infatti, raggiungerebbe Paolo Maldini a quota 902 gare giocate con la Juve, diventando - insieme all'ex capitano rossonero - il giocatore italiano con più presenze in un club. L'obiettivo, però, è quel 647 che affianca Maldini al primo posto della classifica delle presenze in Serie A. Buffon è a 640 e già oggi può andare a meno sei. Prima di fare calcoli, però, c'è il Verona: un flashback a tinte gialloblù per il Buffon-bis.