In campo a quasi 43 anni. Giovedì Gigi Buffon festeggerà un altro compleanno passato con la maglia della Juventus addosso, mentre la sera prima sarà tra i pali bianconeri per conquistare le semifinali di Coppa Italia contro la Spal. Ora in campo, così come lo sarà a 43 anni compiuti, perché la stagione è ancora lunga, tante sono le partite da giocare e lui ha dimostrato di essere ancora una sicurezza. E in futuro? Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui si ragionava sul ritiro di Buffon, che ora rimanda ogni decisione definitiva a fine stagione o quasi. RINNOVO? - Sì, perché come racconta il Corriere di Torino, Buffon ha la consapevolezza però di stare sempre bene sia di testa che a livello fisico e in queste condizioni, con queste motivazioni, un altro giro di giostra almeno è tutt’altro che da escludere. D’altronde decide Buffon in questo caso. La gerarchia è chiara e Gigi la rispetta, ma non ha intenzione di chiudere qui. E anche per la Juve non ci potrebbe essere alcuna soluzione migliore per il ruolo di dodicesimo, sulla carta, perché uno come lui è sempre un titolare, sempre una certezza, in campo e nello spogliatoio. Ancora SuperGigi, anche nel 2022, perché lui non ha molta intenzione di smettere, gioca, vince e allunga la lista dei record. E lo fa solo perché è ancora tra i portieri più forti al mondo.