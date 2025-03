Buffon su Thiago Motta: futuro e ipotesi esonero, le sue parole

La Juventus è nella bufera dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro l’Atalanta, un risultato che non si verificava da quasi sessant’anni. Il tracollo ha scatenato un’ondata di critiche nei confronti dell’allenatore Thiago Motta , con gran parte dei tifosi che ora ne chiedono l’esonero immediato. L'ex tecnico del Bologna, oltre ai risultati deludenti, viene accusato anche di aver gestito male la comunicazione nel post-partita, minimizzando la portata di una debacle storica e alimentando ulteriori malumori nell’ambiente bianconero.La prossima sfida contro la Fiorentina potrebbe già essere decisiva per il futuro dell'allenatore: un ulteriore passo falso rischierebbe di porre fine anticipatamente al suo progetto sulla panchina della Juve. Nel dibattito si è inserito anche un’icona juventina come Gigi, che ha voluto dire la sua sul momento delicato del club e sul futuro del tecnico italo-brasiliano.

Futuro Thiago Motta, le parole di Buffon

Sulla Nazionale

Intervenuto a margine di un evento della Luiss Business School, Buffon ha mostrato grande fiducia nel suo ex compagno di squadra in nazionale e al PSG. Le sue parole riportate da Sportmediaset: "Probabilmente le cose non stanno andando come si sperava, ma mancano ancora dieci giornate e può succedere qualcosa di sorprendente e positivo. Io me lo auguro". L’ex portiere ha sempre avuto un’alta considerazione di Thiago Motta, ricordando anche il periodo in cui il centrocampista era ingiustamente criticato ai tempi della nazionale: "Sai quand’è che ho capito che in Italia non capiscono un ca**o? Quando contestavano Thiago Motta. Dicevo ‘Questi qua non capiscono una se*a di calcio’. Era il giocatore più forte dello spazio, aveva un peso specifico incredibile… e lo contestavano".Buffon ha poi parlato del suo nuovo ruolo di capo delegazione della Nazionale italiana, un incarico che lo entusiasma profondamente. Ha sottolineato il privilegio di lavorare con Luciano Spalletti, elogiandone il perfezionismo e la generosità: "È una delle persone più generose che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Il coraggio e la generosità sono i due principali ingredienti che cerco nell'uomo". Con queste parole, l'ex numero uno bianconero ha confermato il suo impegno a supportare la Nazionale con lo stesso spirito che ha sempre caratterizzato la sua carriera.