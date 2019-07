Gianluigi Buffon è stato scelto come testimone d'eccezione per il progetto nazionale "Bevi con la Testa", conosciuto al pubblico con il nome/slogan "Non fare la testadialkol". Come si può vedere sui profili social della campagna di sensibilizzazione, Buffon si fa promotore del bere responsabile, invitando, soprattutto i più giovani, a non mettersi alla guida con i sensi alterati. Un taxi è meglio, parola di Gigi.