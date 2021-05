In un passaggio della sua intervista a Bein Sports, Gigi Buffon ha raccontato un particolare sul suo modo di pensare per il futuro: ​"Sono in una situazione nella quale sono serenissimo e felice. Ho fatto tutto quello che volevo fare, penso di averlo fatto molto bene e quindi a livello esistenziale sono soddisfatto e sereno. Fisicamente sto ancora molto bene e penso di dimostrarlo quando gioco e quindi ho detto: 'Mi prendo da qui ancora un mesetto di tempo'. Un po' di proposte le ho già ricevute e se penso che una proposta mi stimoli, mi entra dentro nel modo giusto, la prendo in considerazione e continuo a giocare un altro anno. Se penso che quella spinta manchi la smetto e inizio a preparare il futuro. Ma la cosa bella è che sono di una tranquillità olimpica. Se una squadra riesce a toccare le corde giuste... ho guadagnato talmente tanto che adesso le scelte giuste le faccio solo per motivazioni, ambizione e sogno. Se c'è qualcuno che ha un qualcosa che mi possa ispirare e trascinare nel suo sogno, magari lo seguo. Altrimenti smetto di giocare".