Al termine del pareggio contro il Como, il portiere del Parma, Gianluigi Buffon, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra le altre cose, ha parlato anche di Juventus.- "Se mi aspettavo questa stagione? La parabola discendente penso che fosse evidente, però è anche vero che l'arrivo di un allenatore comepotesse far pensare che riuscisse a trovare la quadra giusta per ritrovare la Juventus degli ultimi anni. Se devo prendere individualmente i giocatori della Juve, sono tra i primi due/tre del campionato: non sono inferiori a Milan, Inter o Napoli. Poi c'è da capire se insieme riescono a fare gruppo e ad essere squadra"."Penso che gente comeo comeandrebbero clonati: come atteggiamento e leadership, come carisma e spessore ne ho incontrati veramente pochi come loro. E ci metto anche. Nel mio ciclo c'era anche altra gente come, gente che quando era il momento cantava e portava la croce. Come normale che sia, tutti i cicli finiscono e ora va dato tempo alla Juve, perché in questi nove anni ha fatto qualcosa di clamoroso: era impensabile che di qui ai prossimi vent'anni potesse continuare su quei livelli. La vera differenza tra gli atleti e gli uomini la fa la quantità di calore che riesci ad esprimere, l'energia con la quale contagi gli altri: sono cose che partono da dentro e dall'orgoglio, dal non voler essere secondi a nessuno e battere i luoghi comuni"."Chi possono essere? Per me ci sono dei ragazzi, magari giovani per età ed esperienza, ma che potrebbero fare questo salto di qualità. Per mepuò avere il carattere e lo spessore per poter diventare un punto di riferimento ed uno trainante. O Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, sono tutti giocatori che hanno uno spessore durante la gara. Poi i più giovani devono seguirli".