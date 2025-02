Buffon sul campionato: 'Napoli? L'avevo detto! La Juve è in laboratorio'

Getty Images for FIGC

A Fanpage,fa le carte del campionato."Un campionato di buon livello, con qualche novità. Come dissi a giugno, prendendomi qualche rischio, che il Napoli con Conte arriva primo o secondo: lo ribadii a tutti e questa è la mia più grande soddisfazione. Quando si è nel calcio bisogna anche dirle prima le cose, non solo dopo, anche con il rischio di fare figure del cavolo. Per me il Napoli non è una sorpresa ma immaginavo che il percorso potesse essere proprio questo. L’Inter è fortissima e ha raggiunto un livello di calcio eccezionale: devo dire che Inzaghi ha un grande merito ed è molto sottovalutato. L’Atalanta è la squadra che si guarda con più entusiasmo. Poi c’è la Juve che è in un laboratorio ma ho la percezione che sia un po’ come quelle bottiglie che dopo averle sbattute, poi salta il tappo e può fare un buon rush finale".