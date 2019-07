Gigi, a margine del suo discorso di presentazione svoltosi a Milano nel nuovo store della Juventus , ha commentato anche la situazione relativa alla Roma. Da Trigoria, com'è ormai noto, sono andati via gli amici Totti e De Rossi. Ecco il pensiero di Gigi raccolto da cronachedi.it: "Addio di Totti e De Rossi? È un qualcosa che dispiace, quando pensi a Roma e alla Roma la vedi rappresentata nei suoi simboli e calcisticamente parlando nessuno più di Francesco e Daniele la possono rappresentare. È chiaro che poi ci sono anche dinamiche che nessuno di noi conosce e sulla base di queste vengono prese certe decisioni. Ma io credo che il cordone ombelicale come è stato anche per me con la Juventus non si spezzerà mai".