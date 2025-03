Buffon su Spalletti: 'Intelligente e carismatico'

AFP via Getty Images

Le parole di Gigia Kicker:“L’Italia ha una squadra ultra-competitiva, con un allenatore intelligente e carismatico, Luciano Spalletti, e con professionisti che giocherebbero in qualsiasi nazionale”.“Abbiamo iniziato bene il torneo, ma poi siamo stati battuti dalla Spagna. È stato uno shock inaspettato che ha intaccato la nostra autostima, perché pensavamo di poter già competere a un livello superiore. Non eravamo uniti, ci mancava qualcosa, non so esattamente cosa. Ma di certo non era la qualità, anche se tutti mi hanno dato del pazzo quando gliel’ho detto il giorno dopo la partita con la Svizzera. Ne ero e ne sono ancora convinto”.

“Adesso dobbiamo confermare il lavoro degli ultimi sei mesi in due partite contro una delle squadre più forti. Ciò non significa che dobbiamo battere la Germania. Significa che dobbiamo giocare al massimo livello e ad armi pari per i 180 minuti. Questa sarebbe la lezione più importante”.