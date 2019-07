Una giornata a Milano, dove la Juve ha inaugurato il bellissimo store in Corso Matteotti , e dove soprattutto si è consumata. Sembra un paradosso, pure uno scherzo. E' invece realtà, e il portiere bianconero - ancora, bianconero - si è calato alla perfezione nella parte, emozionandosi ed emozionando. Anche quando gli è stato chiesto di Ronaldo, stavolta come compagno di squadra. "Bellissimo giocare con lui, proprio negli ultimi anni ho avuto la chance, grazie al Paris, di giocare con Neymar e Mbappé. Ora Ronaldo. Giocatori con cui concludere la carriera, che siano così, è bello. Non ci ho parlato da compagno, da avversario sì...".