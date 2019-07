Dopo l'annuncio ufficiale e le prime parole rilasciare al sito ufficiale del club, Gigi Buffon ha svelato i motivi che lo hanno portato al ritorno con un post su Instagram: "Ho deciso di tornare. Perché quando la tua famiglia chiama non si può non rispondere “presente”. Inizia un nuovo sentiero del mio lungo viaggio.È un nuovo inizio. Per certi aspetti diverso da ciò che è stato, ma ricco delle stesse emozioni e della stessa gioia. Torno a Torino perché so di poter essere utile. Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare. Torno perché questa è casa mia!"