salutaattraverso un post Instagram: "Capire quando è giunto il momento di dire basta è difficile. Posso solo immaginare cosa ti stia passando nella testa in queste ore e quanta forza tu abbia avuto per prendere questa decisione. Come sai bene, non ho mai nascosto la stima e l’ammirazione che provo nei tuoi confronti. Hai detto che “il tennis è stato generoso con te”, ma permettimi di dirti che tu lo sei stato ancora di più. Non solo con lui, ma con tutto il mondo dello sport in generale. Per me sei sempre stato un esempio da seguire per determinazione e professionalità. La tua classe e la tua forza mentale ti hanno portato ad essere un vincente in campo e fuori. La prossima settimana saranno tutti a celebrarti e ad applaudirti in quelli che saranno giornate speciali ed emozionanti. Per te, per tutti gli amanti dello sport e anche per me. Il tuo amico, Gigi".