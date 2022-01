GIanluigi Buffon, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini e ha detto la sua sulle ultime convocazioni che hanno portato in azzurro, tra gli altri, Balotelli, Joao Pedro e Fagioli: "Il discorso su Mario può diventare pruriginoso. Diciamo che bisogna avere fiducia in Mancini. E poi chiamare Balotelli ha una sua logica. Nono so se sia giusto o sbagliato, ma ha una logica. Su Joao Pedro molto per me dipende da quanto uno sia integrato. Camoranesi, ad esempio, era uno di no al 100%. Quanto a Fagioli sì, ha davvero qualcosa di speciale. Come Verratti, Donnarumma... e non mi vengono altri nomi. Anzi, il tiro di Scamacca è speciale: non ne vedevo uno così da Balotelli".