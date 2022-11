Il portiere del Parma Gianluigiha parlato ai microfoni de La7. Queste le sue parole:"Sicuramente ho visto un miglioramento proprio tecnico, di ritmo e fisico negli ultimi cinque o dieci anni notevole, quasi impensabile, ti fa capire che probabilmente a disposizione di queste ragazze mettere macchinari e strutture ha permesso di migliorare. Questo rende il loro gioco più gradevole sotto certi aspetti anche rispetto a quello maschile, c'è più tempo e spazio per i gesti tecnici"."Vorrei tornare ad allenarmi tra il dieci e il quindici dicembre per tornare nel 2023 ed arrivare a maggio o giugno senza altri intoppi"."Scatta il disinteresse, se ci fosse l'Italia sarebbe stato diverso. Razionalmente ci pensi ed è una bella manifestazione da guardare, c'è la curiosità del Qatar, segui i tuoi ex compagni di squadra e poi c'è sempre una nazionale che prendi a cuore che per me è il Camerun da quando sono bambino"."L'ho fatta contro l'Argentina, penso sia stata l'ultima e quello sarà l'addio. La fine non ha bisogno di celebrazioni, sono fatto così: è bello stare nei posti fino a quando sei utile, importante e speciale. Quando non lo sei più si chiude un capitolo"."Mi ha dato serenità felicità e una dimensione umana di cui necessitavo. Dopo anni di pressioni addosso. Mi ha fatto rialimentare rapporti di amicizia e affetto che avevo dovuto trascurare in questi venti e passa anni. Sono solo aspetti positivi con un unico obiettivo, sogno e responsabilità che è quello di tornare in Serie A. Facendolo sarebbe magnifico".