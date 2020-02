Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match tra Milan e Juventus. Ecco le parole del portiere della Juventus: "Sto continuando a giocare perché penso di poter giocare ancora a un livello alto. Nelle situazioni come questa la Juventus mi dà ancora più orgoglio e spinta per dare di più. Contro il Milan siamo stati bravi a ritrovarci, ma abbiamo creato poco, sono mancate alcune giocate decisive. Ronaldo? Sono felice per lui,è incredibile. Ibrahimovic? Mi dispiace per la sua assenza al ritorno, non lo sapevo. Sorrido perché molti non erano convinti quando è arrivato e invece nonostante gli anni fa ancora la differenza in campo. Molti dicevano che Zlatan era un giocatore finito e invece lui ha smentito tutti"