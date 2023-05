L'ex portiere della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Milano Football Week, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "Situazione Juve? Ha avuto qualche problema in quanto a defezioni, all’inizio anche il mister poteva contare su Pogba, su Chiesa: si è ritrovato con l’assenza di questi due-tre giocatori che sono dei punti cardine, dei punti di riferimento. Hanno in dote la giocata che ti può far vincere qualsiasi gara. Padesso non si sa, sono situazioni che creano instabilità e incertezza, la stagione della Juve è ingiudicabile, Allegri ha fatto fronte a delle avversità che non avrebbe mai immaginato. Se dovessero vincere l’Europa League e andare in Champions sarebbe una stagione buona anche in virtù di quello che hanno dovuto affrontare"."È stata una partita già equilibrata all’andata, il pareggio di Gatti ha dato gran mano alla Juve dal punto di vista psicologico. La Juve in trasferta può esprimersi bene, ma il Siviglia in casa si esprime meglio che fuori casa. Gara da 50 e 50".VIAGGIO TRA I RICORDI - "L’eliminazione col Real Madrid, la porterò sempre nel cuore. È finita come è finita, ma è stata una partita incredibile e quelle cose ti restano. La peggiore? L’Italia in finale di Europeo con la Spagna, eravamo inferiori a loro ma potevamo fare di più".