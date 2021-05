Tra i temi che interessano il prossimo futuro dell'ambiente Juventus, in particolare gli appassionati, è cosa deciderà di fare Buffon per la prossima stagione. I nome delle società interessate sono tanti, tra queste ne è spuntato uno nuovo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, a farsi avanti è stato un club del campionato portoghese, il ​Belenenses. Come annunciato dallo stesso portiere, ci vorranno alcuni giorni di vacanza, per ricaricare le energie, per decidere con quale maglia giocare nella prossima stagione e, soprattutto, se continuare a giocare o appendere i guantoni al chiodo.