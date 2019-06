Gianluigi Buffon ha parlato in una lunga intervista pubblicata oggi da Il Corriere dello Sport. In particolare, riguardo all'addio al Paris Saint-Germain e al suo futuro ha dichiarato: "Già cinque mesi fa il PSG mi aveva anticipato che a fine campionato mi avrebbe proposto il ruolo di secondo. Da gennaio ho avuto tutto il tempo per pensarci su e sono giunto alla conclusione che non fa per me, così ho rinunciato a tanti soldi (8 milioni di euro ndr) e all’opzione per un altro anno. La loro richiesta era assolutamente legittima, comprensibile e l’offerta allettante. Ma, a 41 anni, ho un bisogno quasi fisico dell’emozione, sono appunto alla ricerca dell'emozione. Oggi mi ritrovo come un’estate fa, ovvero in una straordinaria condizione di serenità, in uno stato di totale relax dove tutto è aperto e tutto si può chiudere tra dodici mesi come tra quindici giorni. Qualche bella proposta mi è arrivata, ma se mancherà la spinta che desidero potrò decidere di regalarmi un anno tutto per me, tutto mio. Un anno di formazione".