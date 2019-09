di Andrea Sereni

Il 3 luglio del 2001 sbarcò a Torino Gianluigi Buffon. Un acquisto voluto, cercato da tempo dalla Juve, e ben pagato al Parma, che incassò la cifra record di 105 miliardi delle vecchie lire. Il numero 1 sulle spalle, che lo avrebbe poi accompagnato per un’intera carriera, e un viso giovane, senza piccole rughe, a guidare una difesa composta da Montero, Zenoni, l’altro ex Parma Thuram e Pessotto. L’esordio in Serie A con il bianconero indosso è datato 26 agosto 2001, la cornice è lo Stadio Delle Alpi. La Juve affronta il Venezia, e vince 4-0, con mattatori, neanche a dirlo, Del Piero e Trezeguet. In porta c’è un giovane Gigi, appena 24enne. Chiude imbattuto, come gli capiterà poi svariate volte nel corso della sua carriera. Domani, 472 partite dopo (in campionato), Buffon tornerà in campo, in Serie A, con la Juve.



DEBUTTO BIS - Sembra quasi un segno del destino, che neanche Maurizio Sarri e la sua discrasia al turnover possono eludere. Dal Venezia, 18 anni fa, al Verona, siamo sempre in Veneto. Domani pomeriggio gli scaligeri arriveranno all’Allianz Stadium, che nel tempo ha sostituito il “Delle Alpi”. Secondo quanto appreso da ilbianconero.com Buffon tornerà in campo, dal 1’ minuto. Titolare, di nuovo, dopo l’annata tra luci e (qualche) ombra al PSG. La sua avventura in bianconero poco più di 12 mesi fa sembrava definitivamente conclusa, ma si sa, i grandi amori ritornano, sempre, in qualche modo. Stavolta Gigi avrà sulle spalle il numero 77, una sua scelta, per non invadere e aggredire il titolare del ruolo, Szczesny. Ma l’ormai 41enne portiere avrà le sue possibilità, a cominciare da domani. C’è un record da superare, quello delle presenze totali in Serie A, che appartiene a Paolo Maldini, e un sogno chiamato Champions da inseguire. Avanti a piccoli passi, si inizia con il Verona.



NON SOLO GIGI - C’è anche Paulo Dybala in rampa di lancio. Sarri cambierà molto, ci sono tante partite in pochi giorni, e c’è bisogno di tenere tutti sulla corda. Paulo scalpita, vuole scendere in campo dall’inizio, vuole una chance da titolare, la prima in questa stagione. Il tecnico, solitamente restio ad effettuare più di una sostituzione a reparto, ci pensa. Bernardeschi dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Douglas Costa, ben sostituito da Cuadrado a Madrid. Dybala si gioca l’ultima maglia disponibile, al centro dell’attacco, con Gonzalo Higuain. Le quotazioni dell’argentino sono in crescita, possibile un suo impiego dal 1’. Una partita, una grande possibilità per convincere Sarri e ritagliarsi uno spazio in bianconero che la Joya sente di meritare.