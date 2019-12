Gianluigi, portiere e bandiera della Juventus, ha risposto alle domande di Ivan Basso, grande campione del ciclismo italiano, in una sponsorship con Segafredo: ". Se avessi fatto uno sport singolo da un certo punto di vista mi sarebbe piaciuto di più: c'è assenza di alibi, tu vinci e tu perdi. Non puoi dare la colpa a nessuno. Però devo ammettere che lo sport di squadra te lo fa vivere in maniera diversa, c'è una condivisione estrema che mi fa sentire meno solo".