In una breve intervista su Instagram con l'ex campione di ciclismo Ivan Basso, Gigi Buffon ha affrontato il tema del post-carriera da giocatore: "Immagino che anche quando smetterò di giocare rimarrà un pizzico di nostalgia, nonostante mi senta una persona felice a tutti gli effetti. Quello che farò dopo aver smesso non ce l'ho ancora in mente: avrò un ruolo nel mondo nel calcio, non so se di campo o dietro una scrivania. I piccoli gesti che mi mancheranno? Magari sotto altre forme riusciremo a non subire troppo questo tipo di nostalgia che sicuramente ogni tanto si farà largo...".