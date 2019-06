Gigi Buffon ha le valige pronte per il ritorno a Torino. Come riporta La Gazzetta dello sport, per l'ex capitano sarebbe pronto un contratto light, a differenza dell'ultimo strappato agli emiri del PSG da ben quattro milioni netti a stagione. Alla Juve, Buffon firmerà un annuale a 1,5 milioni più bonus così da non gravare sul monte stipendi della società: d'altronde, sarà in linea con il suo ruolo, non più di titolare inamovibile, quanto piuttosto di guida tecnica e carismatica all'interno dello spogliatoio.